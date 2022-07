Crisi di Governo, Lacarra: "Chi ama il nostro paese non può che votare la fiducia"

BARI - «Mario Draghi, con il suo discorso al Senato questa mattina, ha richiamato tutte le forze presenti in Parlamento alla responsabilità, verso il Paese e verso i cittadini. Votare la fiducia è un dovere morale, perché in questo momento l’Italia non può, e non deve, affrontare una crisi di Governo che porterebbe gravi problematiche, come evidenziato nei giorni scorsi. Chi ama l’Italia, e ha a cuore il benessere degli italiani, questa sera, non può che votare la fiducia e permettere a questo esecutivo di continuare il suo percorso. Un percorso fondamentale per permettere al Paese di uscire dalla crisi che stiamo vivendo, ed evitare ai cittadini di subire pesanti ricadute negative. È il momento di agire in modo responsabile, e non pensare solo a sé stessi»: così Marco Lacarra, deputato Pd, sulla crisi di Governo e sul voto di fiducia che si terrà stasera.