Domani il Salento Pride, il percorso del corteo

Per lo svolgimento della manifestazione il traffico sarà interdetto lungo il percorso, e immediatamente riattivato al passaggio del corteo.

Il Comitato Organizzativo del Salento Pride 2022, composto da Arcigay Salento, I Sentinelli del Salento, Lobello Records, Ra.Ne. - Rainbow Network APS, ha organizzato a margine del corteo numerose iniziative. A Porta Napoli lo Spettacolo teatrale e musicale da parte de "Le Sorelle Marinetti" e racconto della storia del Pride in Italia, dal podcast "Le Radici dell'Orgoglio" da parte di Giorgio Bozzo; i Carri con musica: in particolare si esibirà Osvaldo Supino e Boyrebecca con la loro travolgente musica e l’arte di Queer Market Show; il Color Party durante la Parata (amido di mais colorato - attenzione per allergene); lo Spazio creativo ludoteca presso Ogni Bene - Biblioteca creativa degli Agostiniani, Spettacoli artistici e musicali itineranti; Iniziative di Legend Store Motorcycles e Officina OnzaOnza.



Aderiscono al Salento Pride il Comune di Lecce, che ha concesso il patrocinio alla manifestazione, 3Millennio, ACQUE, Agedo Lecce, AICS Lecce, Arci Lecce, Arci Cassandra, Arcigay Salento, Camera a Sud, CGIL Lecce, Fermenti Lattici APS, IPSS F.L. Morvillo Falcone Brindisi, I Sentinelli del Salento, Link Lecce, Lobello Records, Officina OnzaOnza, Oikos, Progetto U.R.L.A., Queer Market Show, Ra.Ne. - Rainbow Network, Rete Genitori Rainbow, Rete Lenford, Sherocco, Sportello TiAscolto, UDU Lecce, ZEI Spazio Sociale.

LECCE - Sabato 16 luglio si svolgerà a Lecce il Salento Pride. La manifestazione sarà animata da associazioni e cittadini provenienti dalle città e dalle province di Lecce, Brindisi e Taranto e prevede un corteo, in partenza dalle 15 da Porta Napoli, che si snoderà in un percorso lungo tre chilometri che attraverserà via Calasso, Viale De Pietro, Via XXV Luglio, Viale Francesco Lorè giungendo sino a P.ta San Biagio per poi risalire lungo Viale Otranto e Via Felice Cavallotti e terminerà in Piazza Libertini.