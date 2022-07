Intervista a Vera Gheno: il potere delle Parole Giuste

In esclusiva vi riportiamo l'intervista video con Vera Gheno presso l'Università degli Studi di Bari durante la giornata riservata ai dottorandi di "Scienze delle Relazioni Umane". L'evento è stato coordinato dal Professore Andrea Bosco, presso il Dipartimento FORPSICOM dell'Università degli Studi di Bari.La nota sociolinguista ha tenuto una lezione dal titolo "Il potere delle parole e la necessità di un linguaggio ampio". Durante l'intervento si è parlato degli sviluppi futuri della nostra lingua come veicolo dei cambiamenti sociali in atto soprattutto in funzione della necessaria convivenza delle differenze.Chi è Vera Gheno? E' una sociolinguista specializzata in comunicazione digitale e traduttrice dall'ungherese, ha collaborato per vent'anni con l'Accademia della Crusca lavorando nella redazione della consulenza linguistica e gestendo l'account Twitter dell'istituzione. Insegna all'Università di Firenze, dove tiene da molti anni il Laboratorio di italiano scritto per Scienze Umanistiche per la Comunicazione, e in corsi e master di diversi atenei italiani.Si occupa prevalentemente di comunicazione digitale; molti suoi interventi su giornali o riviste riguardano il sessismo e l'inclusività nella lingua italiana. È una sostenitrice dell'uso dello schwa (-ǝ), nella lingua italiana scritta e orale, in luogo del maschile sovraesteso.