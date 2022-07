Dramma a Riccione, 21enne muore dopo un tuffo in piscina

RICCIONE - Dramma al Grand Hotel di Riccione dove un 21enne è deceduto dopo un tuffo in piscina. Il giovane è giunto in ospedale in fin di vita a Rimini. Era nella piscina del Grand Hotel di Riccione quando dopo essere entrato in acqua non è più riemerso.Il 21enne era in compagnia di un gruppo di amici quando si è tuffato senza più riemergere: sono stati loro a lanciare l'allarme quando hanno visto l'amico lanciarsi in acqua senza però più riemergere. Al via le indagini dei carabinieri dopo l’apertura di un fascicolo in Procura.