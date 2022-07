‘Dominate the water’: sport, ambiente e storia a bordo della Jonian Dolphin

“Abbiamo aderito con convinzione a questo circuito nazionale – spiega Massimo Donadei, direttore generale del comitato organizzativo – non solo perché avremo in gara a Taranto Gregorio Paltrinieri e altri grandi nomi del nuoto di fondo, ma per la spiccata attenzione della manifestazione all’ambiente e ai territori coinvolti. Il mare è sicuramente la vocazione naturale di Taranto e con questa iniziativa vogliamo farlo conoscere il più possibile e con diverse prospettive”.



All’incontro interverranno gli esperti del Cnr-Istituto Talassografico di Taranto, della Jonian Dolphin Conservation, delle associazioni di volontariato, tutti partner di Dominate the water. Durante la passeggiata in mare, inoltre, verrà resa nota una nuova e importante collaborazione raggiunta nei giorni scorsi. Ai presenti verrà offerto un aperitivo.

RADUNO: ore 18.30 Molo Sant'Eligio, Taranto; PARTENZA: ore 19; RIENTRO: max ore 21. Considerata la limitata capienza di posti sull'imbarcazione si prega di confermare la presenza entro le ore 19 del 2 agosto 2022 al seguente indirizzo mail: ufficiostampa64@gmail.com ; oppure con un messaggio whatsapp al numero 392.9560906.

Il mare, insomma autentico protagonista, tratto identitario della nostra cultura, elemento prezioso da valorizzare, da conoscere e da tutelare. In questa ottica sono state pensate una serie di iniziative di “avvicinamento” alla competizione vera e propria. La prima è in programma mercoledì 3 agosto, alle 19, a bordo del catamarano della Jonian Dolphin Conservation. “Dominate the Water: sport, ambiente e storia”, questo il titolo dell’incontro che sarà una conferenza sul mare, nel vero senso della parola.