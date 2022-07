Europei calcio femminile: vincono Inghilterra e Austria

Nella seconda giornata del Gruppo A degli Europei di Calcio Femminile l’ Inghilterra vince 8-0 a Brighton con la Norvegia. Nel primo tempo al 12’ l’Inghilterra passa in vantaggio con Georgia Stanway su rigore concesso per un fallo di Maria Thorisdottir su Ellen White. Al 16’ raddoppia Lauren Hemp di tacco. Al 29’ Ellen White realizza la terza rete con una conclusione di destro. Al 34’ Bethany Mead segna di testa il quarto gol. Al 38’ Bethany Mead con un rasoterra realizza il quinto gol. Al 41’ Ellen White con un tocco al volo consente la sesta realizzazione alle Inglesi.Nel secondo tempo al 21’ Alessia Russo di testa segna l settimo gol. Al 36’ Bethany Mead realizza l’ottava rete con una conclusione dal limite dell’area. L’Austria supera 2-0 a Southampton l’Irlanda del Nord. Nel primo tempo al 19’ l’Austria passa in vantaggio con Katharina Schlechtl su calcio di punizione. Nella ripresa al 43’ raddoppia Katharina Naschenweng con un tocco di sinistro. L’Inghilterra è prima con 6 punti e si qualifica per i quarti di finale. L’Austria e la Norvegia sono seconde a 3 punti.