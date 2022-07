Famiglia travolta da moto a Santo Spirito: morto papà, bambino è grave

BARI - Dramma sul lungomare Cristoforo Colombo, a Santo Spirito (Ba), dove una famiglia che attraversava la strada sulle strisce pedonali è stata travolta da una moto guidata da un 20enne.Il padre 47enne è morto sul colpo dopo aver battuto il capo sull'asfalto, mentre il bambino è ricoverato all'ospedale pediatrico, ma non è in pericolo di vita. La mamma è rimasta illesa.Il giovane è ricoverato in ospedale e sarà sottoposto ad indagini tossicologiche.