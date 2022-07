Magna Grecia Festival: un tramonto da standing ovation

Ph Aurelio Castellaneta

TARANTO - «Dirigere per la prima volta l’Orchestra della Magna Grecia è stata un’emozione indescrivibile, fino a questa sera l’avevo sempre seguita e ascoltata con grande ammirazione: dirigerla in occasione di un evento – lasciatemi passare il termine – “caloroso”, ritengo sia stata un’esperienza emozionante». Questa una prima dichiarazione a fine concerto del Maestro Giuseppe La Malfa, direttore dell’Orchestra della Magna Grecia venerdì sera allo Yachting club. Spiega con grande semplicità sentimenti e gioia per una serata straordinaria, giocata al tramonto, come spesso accade nel cartellone del Magna Grecia Festival. Insieme con La Malfa, il soprano Francesca Manzo e il tenore Gustavo Castillo che hanno raccolto grandi applausi nei momenti solistici e nei duetti.In programma Overture Le nozze di Figaro e Cinque, dieci, venti di Mozart; Overture Don Pasquale e Pronta io son di Donizetti; Overture Carmen, Je dis que m’épouvante e Votre toast di Bizet; Duetto Nedda-Silvio da Pagliacci di Leoncavallo; Intermezzo da Manon Lescaut, Donde lieta uscì da Boheme e Questo amor vergogna mia da Edgard di Puccini. E ancora, Musica proibita di Gastaldon. Infine un bis al termine del quale il pubblico ha tributato una standing ovation per i protagonisti di una serata di grandi emozioni: Tu che m’hai preso il cuor (Lehar) e Non ti scordar di me (Ernesto De Curtis); infine un medley napoletano arrangiato dal Maestro Valter Sivilotti: I te vurria vasà (Di Capua), Tu ca nun chiagne (De Curtis), Torna a Surriento (De Curtis) e ‘O sole mio (Di Capua).«Esperienza emozionante – ha ripreso La Malfa – perché i professori hanno risposto ad ogni mio invito, ogni mio segnale, come se facessimo squadra da anni, senza dimenticare elementi di spicco, talenti eccezionali come la Manzo e Castillo». Un’anticipazione. «Trovo sia una grande soddisfazione curare la preparazione dell’Orchestra giovanile della Magna Grecia – Città di Taranto: non nascondo di aver individuato potenzialità enormi. Il percorso che stanno intraprendendo i ragazzi è degno di nota, bello far crescere nuovi talenti e inserirli in un contesto professionale nel far eseguire loro pagine importanti della letteratura classica e sinfonica, come il “Falstaff” che rappresenteranno giovedì 4 agosto nell’Arena Peripato di Taranto».Il Magna Grecia Festival è realizzato dall’ICO Magna Grecia e dal Comune di Taranto, in collaborazione con Regione Puglia, Ministero della Cultura, e sostenuta da BCC San Marzano di San Giuseppe, Varvaglione 1921, Five Motors, Programma Sviluppo, Teleperformance, Caffè Ninfole e Kyma Mobilità. Direzione artistica del Maestro Piero Romano. Questi gli altri due concerti del Magna Grecia Festival. Giovedì 4 agosto, alle 21.00, Arena Villa Peripato: “Falstaff”, l’ultima opera di Verdi con l’Orchestra della Magna Grecia e l’Orchestra giovanile della Magna Grecia insieme, dirette dal Maestro Gianluca Marcianò (5euro). Mercoledì 10 agosto, infine, alle 21.00, Arena Villa Peripato: “The Elton Show”, una delle più grandi leggende viventi del rock e del pop, celebrata dalla voce di C.J. Marvin, con l’Orchestra della Magna Grecia diretta dal Maestro Roberto Molinelli (ingresso 10euro).MAGNA GRECIA FESTIVAL, PROSSIMO APPUNTAMENTO – Giovedì 4 agosto, alle 21.00, Arena Villa Peripato: “Falstaff”, l’ultima opera di Verdi con l’Orchestra della Magna Grecia e l’Orchestra giovanile della Magna Grecia dirette dal Maestro Gianluca Marcianò (5euro). Biglietti acquistabili anche on-line: eventbrite. Info: Orchestra Magna Grecia in via Giovinazzi 28 (3929199935). Sito: orchestramagnagrecia.it