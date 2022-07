Fitto (Fdi): "Nell'antica Roma panem et circenses, nella Puglia di oggi poltrone e Medimex"

BARI - “Scriveva il poeta Giovenale nell’anno 60 d.C. che per distrarre il popolo dai problemi, acquisire consenso facile e consentire al potere di continuare ad accontentare gli amici e farsi gli ‘affari’ propri, l’imperatore dell’antica Roma elargiva PANEM E CIRCENSES. Nella Puglia 2022 d.C. ARMILLAE (poltrone) e MEDIMEX". Così in una nota l'on.Raffaele Fitto.“Da 10 giorni Emiliano - prosegue Fitto - non dice nulla di ciò che i fatti di Lecce raccontano, su come veniva acquisito il consenso alle elezioni Regionali 2020. Non dice nulla sul suo sistema di potere, sull'uso spregiudicato di tutte le istituzioni regionali a proprio piacimento... “Ma, dopo questo lungo silenzio, ricompare in pubblico per parlare di musica e spettacolo. Medimex è un festival serio, meno serio è chi pensa di scappare dalle proprie responsabilità politiche, e fa finta che non sia accaduto nulla”, conclude Fitto.