Governo ottiene la fiducia sul dl Aiuti, M5s non si presenta in aula

ROMA - Il governo guidato dal premier Mario Draghi ha ottenuto la fiducia al Senato sul decreto Aiuti.La fiducia è passata con 172 voti e 39 voti contrari. Assenti i parlamentari del Movimento 5 Stelle, come aveva preannunciato nelle scorse ore il leader Giuseppe Conte. Al momento la crisi di Governo sembra scongiurata.Il premier è salito al Colle per discutere le sorti dell'esecutivo con Mattarella, si attendono ora nuovi sviluppi dopo il Cdm in programma stasera.