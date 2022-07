PALERMO - Dramma sulle strade di Corleone, nel Palermitano, dove un 17enne era alla guida di una Panda quando l'auto è uscita fuori strada. Il giovane è morto sul colpo per cause ancora da accertare.I vigili del fuoco lo hanno estratto dalle lamiere, ma i sanitari sul posto ne hanno solo potuto constatare il decesso. Ora toccherà alle indagini stabilire come mai il minorenne si trovava alla guida del mezzo.