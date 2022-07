Il Lecce acquista Falcone dalla Sampdoria

Il presidente del Lecce Saverio Sticchi Damiani e il direttore dell’area tecnica Pantaleo Corvino stanno cercando di allestire una squadra molto competitiva per la prossima stagione. L’obiettivo dei giallorossi pugliesi è raggiungere la salvezza.

Il Lecce ha acquistato il portiere Wladimiro Falcone, 26 anni, in prestito con diritto di riscatto dalla Sampdoria. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023 con i salentini. Falcone nella scorsa stagione ha contribuito in modo determinante alla salvezza dei blucerchiati in Serie A. E’ molto bravo tra i pali e nelle uscite.