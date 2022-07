Il Lecce interessato a Maksimovic del Genoa

Contatti con il portiere Wladimiro Falcone, svincolato dalla Sampdoria. Trattativa con il portiere Simone Scuffet dell’Apoel Nicosia. Corvino e il direttore sportivo del Lecce Stefano Trinchera stanno cercando di allestire una squadra competitiva. L’obiettivo dei salentini in Serie A sarà ottenere la salvezza.

- Il Lecce è interessato al difensore serbo Nikola Maksimovic del Genoa. Presto il responsabile dell’area tecnica dei salentini Pantaleo Corvino inizierà la trattativa con i liguri. Si cercherà l’intesa economica fondamentale per portare il calciatore in Puglia da decidere se in prestito o con diritto di riscatto a favore del Lecce.