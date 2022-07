Blasi-Totti si lasciano, finisce la favola dopo 20 anni

ROMA -Dopo vent'anni di una delle più belle love story del mondo dello spettacolo la showgirl romana ha comunicato la separazione consensuale dall'ex capitano della Roma chiedendo rispetto della privacy per i figli. Due comunicati separati per l'annuncio."Dopo vent'anni insieme e tre splendidi figli, il mio matrimonio con Francesco è terminato. Il percorso della separazione rimarrà comunque un fatto privato e non seguiranno altre dichiarazioni da parte mia. Invito tutti a evitare speculazioni e, soprattutto, a rispettare la riservatezza della mia famiglia". Così Ilary Blasi ha annunciato poco dopo le 21 all'Ansa la separazione da Francesco Totti, in una dichiarazione diffusa dalla sua agente.A stretto giro la nota dell'ex capitano della Roma: "Dopo 20 anni insieme, la mia storia di coppia con Ilary è purtroppo terminata. Tutto quello che ho detto e fatto negli ultimi mesi, è stato detto e fatto per proteggere i nostri figli, che sono e saranno sempre la priorità assoluta della mia vita. Ho tentato di superare la crisi del mio matrimonio ma oggi capisco che la scelta della separazione, pur dolorosa, non è più evitabile. Continuerò ad essere unito ad Ilary nella crescita dei nostri meravigliosi tre figli, sempre con grande rispetto per mia moglie". Conclude poi Totti: "Il percorso della nostra separazione rimarrà per me rigorosamente privato e dunque non rilascerò altre dichiarazioni. Confido nel massimo rispetto per la nostra riservatezza e privacy soprattutto per la serenità dei nostri tre figli. Grazie".Con ogni probabilità i problemi della coppia andavano avanti da tempo, ma a scatenare la rottura, secondo i rumors, sarebbe stata Noemi Bocchi, 34 anni, che Totti ha conosciuto mesi fa... su un campo da padel.