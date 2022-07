Lavori di ripristino del manto stradale e lavori Aqp: le limitazioni al traffico dal 1° agosto in varie strade della città

BARI - La ripartizione IVOP rende noto che, con apposite ordinanze, sono state istituite in via temporanea una serie di limitazioni al traffico per consentire i lavori di ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto dell’Enel e i lavori di costruzione di impianto idrico e fognario a cura dell’Acquedotto Pugliese.Nello specifico:- è istituita dall’1 al 5 agosto la chiusura al transito veicolare e l’istituzione del divieto di sosta ambo i lati con rimozione forzata su via Putignani da via Melo a Corso Cavour per lavori di costruzione impianto idrico e fognario (AQP)- è istituita dall’1 al 14 agosto la chiusura al traffico veicolare sulla corsia preferenziale bus su via Crispi tratto compreso tra via De Cristoforis e via Brigata Bari per lavori di controllo e sostituzione dei tronchi delle reti idriche vetusti e ammalorati (AQP)- è istituito dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via Abate Gimma 30/38 per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia- è istituito dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via Dalmazia(dal civ 11 all’intersezione con via g. d. Petroni) per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia- è istituito dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via Peucetia con angolo via Pitagora per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia- è istituito dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via De Nicolò civ 20 per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia- è istituito dall’1 al 12 agosto, dalle ore 7.00 alle ore 16.00, il restringimento di carreggiata e il divieto di fermata ambo i lati su via Principe Amedeo da via De Rossi al civ 149 nei tratti interessati dai lavori per il ripristino del manto stradale a seguito di scavi per conto Enel sulla rete di distribuzione dell’energia.