L'Iran appoggia Putin

- Nel primo viaggio fuori dal territorio russo, Putin è stato ricevuto a Teheran da Khamenei che ha espresso massimo appoggio allo Zar sull'invasione Ucraina, schierandosi contro la Nato: "La guerra è uno sforzo violento e difficile, e la Repubblica Islamica, non è per niente felice che le persone ne siano colpite. Se non aveste preso l’iniziativa, la guerra sarebbe stata iniziata dall’Occidente". Nelle ultime settimane Russia e Iran hanno stretto un importante accordo con Gazprom, l’azienda energetica statale russa, che ha firmato un accordo di collaborazione per lo sviluppo e lo sfruttamento di giacimenti di gas e petrolio in Iran, mentre Mosca è interessata all'acquisto di droni da utilizzare contro Kiev.