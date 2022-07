Medimex 2022: variazioni di percorso navette A e AB e attivazione aree di sosta Stadio della Vittoria e Fiera del Levante per il concerto dei Chemical Brothers

BARI - Per consentire il regolare svolgimento dell’evento Medimex 2022 International Festival & Music Conference, l’Amtab rende noto che giovedì 14 luglio, data del concerto dei Chemical Brothers, i bus delle navette “A” e “AB” effettueranno alcune variazioni di percorso. Inoltre in occasione dell’evento, saranno posticipate le ultime partenze della navetta “A” e attivate le aree di sosta circostanti la Fiera del Levante (planimetria in allegato).dalle ore 18:00 alle ore 02:00 (ultima partenza)· in direzione area di sosta Vittorio Veneto-lato terra: i bus giunti su corso Vittorio Veneto proseguiranno sullo stesso sino a svoltare per viale Orlando, via Portogese, via Di Maratona, Piscine Comunali, ove effettueranno il capolinea.da inizio servizio alle ore ore 02.10 (ultima partenza)· in direzione area di sosta Vittorio Veneto-lato terra: i bus giunti su corso Vittorio Veneto proseguiranno sullo stesso sino a svoltare per viale Orlando, via Portoghese, via Di Maratona, Piscine Comunali, ove effettueranno il capolinea.Saranno effettuate tutte le fermate esistenti lungo le predette variazioni di percorso.