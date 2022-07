Cisternino: mercoledì 13 luglio presentazione del libro "Superman ha una Graziella" di Mimmo Ciaccia

CISTERNINO (BR) - Mercoledì 13 luglio alle 19:30 presso la Villa Comunale di Cisternino secondo appuntamento della rassegna "Tramonto letterario in villa...e non solo..." con la presentazione del libro "Superman ha una Graziella" dell’autore Mimmo Ciaccia. - Mercoledì 13 luglio alle 19:30 presso la Villa Comunale di Cisternino secondo appuntamento della rassegna "Tramonto letterario in villa...e non solo..." con la presentazione del libro "Superman ha una Graziella" dell’autore Mimmo Ciaccia.





L’evento è organizzato dall’equipe della "Biblioteca di Comunità", progetto finanziato da Regione Puglia e A.R.T.I. su iniziativa Luoghi comuni.

Consulente del lavoro di professione, Mimmo ama definirsi un ciclista "atipico". Una passione quella per la sua mitica Graziella che lo accompagna fin da bambino e che lo ha portato, insieme agli amici dell’associazione Bici & Solidarietà, a percorrere l’Italia, e non solo, in lungo e in largo per raccogliere fondi, incontrare persone, far conoscere storie e diffondere la cultura della legalità e della solidarietà. Gli appunti di oltre un decennio di viaggi, i ricordi delle persone incontrate e delle esperienze vissute sono finiti nelle pagine di questo libro a tratti autobiografico: dalla spedizione in Albania nel 2013 per ripercorrere a ritroso il viaggio di speranza dei migranti che giunsero in Puglia nel 1991, alla biciclettata contro la mafia, che portò Mimmo e i suoi amici nel 2016 a Palermo dove incontrarono Rita Borsellino. E ancora, le pedalate contro il caporalato nel 2015 fino a San Giorgio Jonico, la città di Paola Clemente, la bracciante agricola morta di fatica e di sete durante il lavoro nei campi per una paga irrisoria. Molte sono state le avventure affrontate in questi anni con lo spirito non dell’atleta, che vuole sfidare se stesso e realizzare alte prestazioni, ma dell’uomo attento, nel suo instancabile pedalare, all’immenso e vario "paesaggio" umano prima che naturale che gli passa accanto.

Il libro è edito da Artifices edizioni Zerotre per la collana "La coda del Drago" curata dal giornalista sportivo e docente di Letteratura sportiva all’Università di Verona Adalberto Scemma; si avvale della prefazione di Saturno Brioschi, cofondatore dello storico Zelig di Milano e degli interventi dell’ex ciclista Marzio Bruseghin, del ct della Nazionale albanese Gianni De Biasi e di Giovanni Storti del trio Aldo, Giovanni e Giacomo. I diritti d’autore saranno interamente devoluti alla Fondazione Nadia Toffa per il reparto di Oncoematologia pediatrica dell’ Ospedale Santissima Annunziata di Taranto.

Durante la serata interverranno l’autore Mimmo Ciaccia e Stefano Lino dell’ associazione Bici & Solidarietà. Modererà la prof.ssa Sabrina Bagnulo.