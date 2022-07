Modena, schianto tra auto e tir: un morto

MODENA - Tragico incidente poco dopo la mezzanotte sull'A1 in cui un uomo ha perso la vita dopo che la sua auto è andata a sbattere contro un mezzo pesante per cause ancora da accertare. È accaduto circa venti minuti dopo la mezzanotte sull'A1, tra i caselli di Modena Nord e Modena Sud.La vittima, di cui non è stata ancora resa nota l'identità, era alla guida di una Fiat panda e che l'impatto è stato violento.Dopo l'incidente, sul posto sono arrivati i soccorritori, ma non c'è stato nulla da fare: il conducente è morto sul colpo.