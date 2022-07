Pallanuoto: il Cus Bari chiude il campionato al secondo posto

BARI - A fine giugno si è concluso il campionato di serie C – girone 7, composto prevalentemente da squadre della Campania, che ha visto il Cus Bari ottenere il secondo posto, con 13 partite vinte e 3 perse.“È stata una stagione sotto molti aspetti positiva – ha commentato il tecnico Michele Scarpa - anche se un po’ di amaro in bocca c'è per non essere arrivati al meglio alle gare decisive per la promozione in B”.Infatti, in questo campionato, solo la prima classificata fa il salto e quest’anno è toccato alla WS Napoli Lions. I cussini non sono riusciti a conquistare la testa della classifica, sebbene abbiano condotto un’ottima stagione, nella quale le partite casalinghe sono state disputate nella piscina Oltrè di Noci (Ba) e quelle fuori casa sempre in Campania. Sono stati fermati dal Proto Giurleo per 9-6 nella prima di campionato e dalla WS Napoli Lions per 10-15 e 6-1. Per il resto la stagione è stata costellata di successi e ottimi risultati (188 gol fatti e 95 subiti), i ragazzi hanno dimostrato di essere cresciuti mentalmente e fisicamente. Un grande apporto alla squadra è stato dato dagli under 16 che spesso si sono rilevati indispensabili in acqua.“È stato certamente un buon cammino di marcia considerando le insidie del campionato campano. La squadra può vantare una base solida: un gruppo di veterani del nostro sport che quest’anno oltre ad un eccellente contributo in acqua è stato di fondamentale importanza per la crescita degli altri componenti della rosa e dei nostri giovani under 16, tra l’altro campioni regionali di categoria”.Ora la formazione del Cus Bari si appresta a riposarsi per due mesi, ma a settembre si tornerà in acqua per la preparazione. La società dal canto suo, invece, è già al lavoro per implementare il progetto puntando ad aiuti esterni di sponsor che possano contribuire ad affrontare la stagione con più serenità.