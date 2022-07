Petruzzelli: Riccardo Muti in concerto con l’Orchestra Giovanile Luigi Cherubini

(ph: Clarissa Lapolla)

BARI - C’è grande attesa per il ritorno a Bari del grande maestro Riccardo Muti che nell’ambito della Stagione Concertistica 2022 dirigerà al Teatro Petruzzelli la sua “Orchestra Giovanile Luigi Cherubini”.Due i concerti in programma, oltre alla data prevista dall’abbonamento 2022, sabato 23 luglio, dato l’elevato numero di richieste la Fondazione ha inserito in cartellone anche una data fuori abbonamento, domenica 24 luglio. I due concerti, considerato il periodo estivo, si terranno alle 20.30.L’“Orchestra Giovanile Luigi Cherubini”, lo ricordiamo, è stata la prima Orchestra europea di prestigio internazionale ad esibirsi al Teatro Petruzzelli a maggio 2021, dopo il periodo di chiusura al pubblico determinato dall’emergenza sanitaria. Tre concerti indimenticabili per gli spettatori pugliesi, di grande intensità artistica ed emozionale, aperti dal discorso del maestro Muti che sottolineava l’importanza e la potenza della musica nei momenti più difficili della storia.Il programma scelto per i due appuntamenti al Petruzzelli propone: Sinfonia Roma in Do maggiore op. 37 di Georges Bizet, Il lago incantato, poema sinfonico op. 62 di Anatolij Ljadov e Les Préludes, poema sinfonico n. 3 da Alphonse de Lamartine, S 97.I biglietti sono in vendita al botteghino del Teatro Petruzzelli e su www.vivaticket.it. : dal martedì al sabato dalle 10.00 alle 19.00. E-mail: botteghino@fondazionepetruzzelli.it: 080.9752810.