Rifiuti abbandonati: al via il bando a sportello per i Comuni pugliesi, dotazione finanziaria 2milioni

BARI - Con la pubblicazione sul Burp n.79, di oggi, al via da domani, 15 luglio 2022, il bando della Regione, a sportello, rivolto ai Comuni pugliesi, che finanzia, con 2 milioni di euro, interventi di risanamento ambientale volti all'eliminazione delle situazioni di degrado paesaggistico e di rischio sanitario, legato alla presenza di rifiuti abbandonati sul territorio in aree pubbliche. Così Mino Borraccino Consigliere del Presidente della Regione Puglia.Per l’attuazione del Piano Taranto L’Avviso scadrà il 13 agosto 2022 e prevede contributi per un importo massimo concedibile, ai Comuni con più 50mila abitanti, di 70mila euro; 50mila euro spetteranno ai Comuni con popolazione tra 15mila e 50mila abitanti; 30mila euro ai Comuni con popolazione inferiore a 15mila abitanti.Il contributo massimo concedibile sarà posto in relazione alla percentuale di raccolta differenziata di quel determinato Comune, almeno pari al 65%, per cui si riceverà l'intero costo sostenuto.Ai Comuni con una raccolta differenziata inferiore al 65%, sarà concesso un contributo pari al 80% del costo sostenuto. Il termine ultimo di esecuzione degli interventi di rimozione è fissato al 30-03-2023.Si tratta di una grande opportunità per le Amministrazioni comunali dei nostri territori spesso in difficoltà economiche, per provvedere con propri mezzi a realizzare interventi di prevenzione, contro l'abbandono, e rimozione.Sono esclusi dal contributo i Comuni pugliesi già ammessi a finanziamento con precedenti e similari bandi che non abbiano completato i relativi interventi.La tutela dell'ambiente e della salute dei cittadini è sempre stata una priorità della Giunta del Presidente Emiliano, questo bando conferma la grande attenzione per la riduzione dell'inquinamento e per l’adozione di buone prassi, virtuose, che favoriscono le corrette modalità di gestione dei rifiuti, grazie anche ad attività ricognitive delle aree pubbliche, dove spesso sono necessari interventi di rimozione per sopperire al degrado ambientale generato dall'abbandono di rifiuti sul territorio.L’Avviso è disponibile al seguente link: chrome-extension://efaidnbmnnnibpcajpcglclefindmkaj/https://burp.regione.puglia.it/documents/20135/1912409/DET_132_8_7_2022.pdf/f98a3b83-58b2-aa68-6e9c-1684e49c5fbb?version=1.0&t=1657806265609