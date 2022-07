Foggia, rifiuti raccolti: plastica, sterpaglie, mascherine e cartacce

FOGGIA - Cartacce, sigarette, mascherine, plastica, sterpaglie e molto altro. Questo è il bottino che negli interventi i volontari de La Via della Felicità di Foggia hanno raccolto.

Mercoledì 20 Luglio e Giovedì 21 Luglio i volontari si sono riuniti prima in Piazza Padre Pio e poi in Via Almirante per raccogliere i rifiuti abbandonati.

Molti i riscontri positivi dei cittadini, tra cui un signore, che dopo aver visto due ragazze raccogliere le sigarette abbandonate ha promesso il suo impegno per dare lui stesso il suo buon esempio. Inoltre durante il secondo intervento alcuni volontari di un comitato cittadino si sono uniti al gruppo per aiutare nell’iniziativa.

Lo scopo di queste iniziative è quello di organizzare delle raccolte rifiuti nelle aree verdi della città, nelle vie, nei parchi e nelle piazze, così da ridare un po’ di decoro a queste zone e dare il buon esempio per una maggiore consapevolezza di rispetto ambientale.

Marina Biancardino, responsabile dell’iniziativa, vuole lanciare un appello a tutti i cittadini di Foggia, ricordando le parole della guida al buon senso La Via della Felicità, scritta dall’umanitario L. Ron Hubbard: “L’idea che ognuno di noi possieda una parte del pianeta e che possa e debba aiutare a prendersene cura, può sembrare esagerata e, a qualcuno, piuttosto irreale. Ma al giorno d’oggi ciò che accade dall’altra parte del pianeta, anche se lontana, può influenzare ciò che accade a casa tua.”

Il prossimo incontro si terrà Mercoledì 27 Luglio alle ore 19:00 a Rione Martucci in Piazza Savino D’Aloiso, davanti alle poste.

Per partecipare alle iniziative chiama il numero 349.809.2540 (Marina) o scrivi a laviadellafelicitafoggia@gmail.com