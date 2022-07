Scholz accanto a Kiev: "Sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario e da ogni punto di vista"

Il cancelliere tedesco Scholz, in un articolo del Frankfurter Allgemeine, ha dichiarato il suo sostegno all'Ucraina nel conflitto contro la Russia: "Sosterremo l’Ucraina per tutto il tempo necessario e da ogni punto di vista, da quello economico e umanitario, passando per quello finanziario e militare. Allo stesso tempo, garantiamo che la NATO non entrerà mai direttamente in guerra“.

Per la conclusione della guerra, Berlino ha ribadito che non verranno prese in considerazioni condizioni di pace decise da Mosca.