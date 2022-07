Serie B 2022-23: il Bari esordirà a Parma

(via Ssc Bari fb)

- La Serie B 2022-23 inizierà per il Bari a Parma, dove sabato 13 agosto (con probabile anticipo a venerdì 12) i biancorossi affronteranno i ducali capitanati da Gigi Buffon. E' quanto stabilito dal sorteggio effettuato nella serata di venerdì 15 luglio a Reggio Calabria.Dopo la trasferta parmense, l'esordio casalingo del Bari avverrebbe nel fine settimana 19-20 agosto contro il Palermo al San Nicola. Il condizionale è obbligatorio, a causa dell'incertezza dei tempi relativi all'ultimazione dei lavori di rifacimento del manto erboso dell'Astronave. Essi, se non rispettati, costringerebbero il Bari a chiedere la disponibilità dell'Arechi di Salerno, quale campo di gioco alternativo per le gare interne e precedentemente indicato alla Lega di Serie B.L'ultima gara del 2022 per il Bari si disputerà lunedì 26 dicembre. Al San Nicola arriverà il Genoa (altra blasonata del prossimo torneo cadetto), nell'incontro che chiuderà il girone di andata e che precederà la sosta invernale, programmata dal 27 dicembre 2022 al 13 gennaio 2023.