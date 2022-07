Serie B: Edoardo Gorini confermato allenatore del Cittadella

In Serie B Edoardo Gorini è stato confermato allenatore del Cittadella. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Gorini ha dichiarato: “ Proporremo un calcio molto veloce. Conto sulla collaborazione dei calciatori. Dovranno arrivare a Cittadella giocatori abbastanza motivati. Nella scorsa stagione siamo andati molto vicini alla qualificazione ai Play Off. Vogliamo ottenere risultati importanti per la nostra società e i tifosi”. L’obiettivo del Cittadella nella prossima stagione sarà la salvezza. Dopo se sarà possibile la squadra veneta cercherà di raggiungere i Play Off.