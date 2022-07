Serie B: Giacomo Gattuso confermato allenatore del Como

(via Como 1907 fb)





Per Giacomo Gattuso sarà la terza stagione consecutiva al Como dopo la promozione in B nel 2021 e la salvezza nel 2022. L’obiettivo della squadra lariana sarà ottenere la salvezza e se sarà possibile cercare di qualificarsi per i Play Off.

In Serie B il Como ha confermato l’allenatore Giacomo Gattuso. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. Gattuso ha dichiarato: “ Sono felice di rimanere al Como. Proporrò un calcio con schemi veloci. Dovremo giocare con determinazione e grande qualità. Il prossimo campionato di B sarà molto difficile. Vogliamo ottenere risultati importanti”.