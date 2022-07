Spagna '82: Coppa del Mondo esposta all'ingresso della Figc a Roma

Dalle ore 9 alle ore 18 di lunedì 11 luglio 2022, dinanzi all'ingresso della Figc in via Gregorio Allegri a Roma, sarà esposta la Coppa del Mondo conquistata 40 anni fa dall'Italia nella finale del Mondiale di Spagna, vinta a Madrid per 3-1 sulla Germania Ovest. L'esposizione della stessa intende celebrare anche la prima conquista del prestigioso trofeo nella nuova versione denominata "Coppa del Mondo FIFA" e che dal Mondiale del 1974 sostituì la Coppa Jules Rimet.