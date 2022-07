Tennis, Umago: Fabio Fognini eliminato

Lo spagnolo Bernabè Zapata Miralles prevale con l’altro croato Dino Prizmic per il ritiro per l’ infortunio muscolare di Prizmic nel secondo set sul 3-0 per lo spagnolo dopo che Zapata Miralles vince 6-4 il primo set. L’ altro argentino Facundo Bagnis si impone 7-5 6-3 con l’argentino Tomas Martin Etcheverry.

- Nel primo turno del torneo di Umago in Croazia di tennis Fabio Fognini eliminato 6-3 5-7 6-3 dal colombiano Daniel Elahi Galan. Il tennista ligure si oppone col servizio e i pallonetti ma non basta per superare Galan. Giulio Zeppieri vince 3-6 6-1 6-4 con l’argentino Pedro Cachin. Marco Cecchinato supera 6-1 5-7 6-2 il croato Mili Poljicak.