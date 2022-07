Usa: 23enne ucciso dalla polizia

- Un video shock circola in rete che ritrae un 23enne afroamericano ucciso mentre il giovane tentava la fuga. L'episodio è avvenuto in un parcheggio di San Bernardino, in California. La famiglia del giovane ha provato a fare pressione verso il dipartimento di polizia nel denunciare il poliziotto protagonista del video. Il dipartimento di San Bernardino, dal canto suo, difende i propri agenti dichiarando che i due si sarebbero identificati e che il giovane era in possesso di una pistola.