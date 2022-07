Valanga di ghiaccio sulla Marmolada: almeno 6 morti

BELLUNO - Un ampio seracco si è staccato da Punta Rocca e ha travolto un gruppo di escursionisti.In tutto sarebbero una quindicina le persone coinvolte dal distacco, probabilmente divisi in più cordate. Lo rende noto il Suem 118 del Veneto che ha propri elicotteri e mezzi impiegati in zona.Sul posto sono intervenuti diversi elicotteri del Soccorso alpino di Veneto e Trentino. In corso le ricerche dei dispersi. I feriti sono stati ricoverati in più ospedali, due sono stranieri.