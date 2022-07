Von der Leyen: "Ue al fianco dell'Ucraina per tutto il tempo necessario"

(Agenzia Vista) Kiev, 01 luglio 2022 - "Pochi giorni fa, nel Giorno della Costituzione, Presidente Zelensky, lei ha detto che la vittoria non è lontana. L'esercito di Putin sta ancora uccidendo i vostri fratelli e sorelle. Continuano a occupare la vostra terra, a rubare il vostro verde e a bombardare le vostre città. State combattendo coraggiosamente. E l'Europa resterà al fianco all'Ucraina per tutto il tempo necessario. Non ci fermeremo finché non prevarrete", le parole della presidente della Commissione Ue von der Leyen intervenendo al Parlamento ucraino. /