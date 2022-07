Larcomar/Pixabay





Nella cittadina cinese sono stati chiusi bar e cinema ed i mezzi di trasporto sono stati sospesi.

- Un quartiere di Wuhan, città nota per l'esplosione del coronavirus, è stato messo in lockdown dopo l'individuazione di 4 persone asintomatiche di Covid-19, dando vita ad una quarantena per circa un milione di cittadini.