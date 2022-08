A Nociglia (Le) si festeggia Santu Donnu

NOCIGLIA (LE) - Santu Donnu, Re degli uliveti, "non santo" dei campi, rinnova la sua festa di agosto nello scenario incantato di Nociglia Fontana, piccola contrada incorniciata da imponenti alberi di querce, tra canali, canneti e distese di ulivi.Come ogni anno l’appuntamento è per il 13 agostoa Nociglia, in località “Fontana”, luogo scelto dallacomunità nocigliese per rinnovare questo rito arcaico la cui tradizione si perpetua dal 1949, anno in cui la statua di Santu Donnu arrivò a Nociglia.A partire dalle 17.00, con raduno a Nociglia inpiazza Ruggieri, la statua, trasportata da un apecar, si muove alla testa di una festosa carovana di biciclette, in direzione della contrada che prende il suo nome dove, alle ore 18.00 si celebra una benedizione dei campi, momento di sentita aggregazione popolare e senso di comunità.A partire dalle 21, in località Fontana (S.P. Nociglia - Supersano), si aprono gli stand enogastronomici, tra gli spettacoli del Lillo Birillo Magic Comic Show, il Gran teatro dei burattini della compagnia EDC Circus Artist, e poi i ritmi del Gruppo Folk La Coppula e la pizzica de Li Trainieri, per una festa che si traghetta fino a tarda serata in un clima di autentica convivialità.Il fascino della festa si alimenta con la suggestione di una storia misteriosa e affascinante, e con l’impatto delle scenografie naturali: architetture di rami e canne sullo sfondo delle querce maestose, che anche quest’anno si impreziosiscono con i lampioni artistici della Festa dei Lampioni e de lu Cuturusciu di Calimera, grazie alla collaborazione con la Pro Loco di Calimera.Di Santu Donnu, infatti, esiste una piccola statua in pietra che lo raffigura. Nonostante questo, però, le origini della festa si perdono nelle pieghe della memoria contadina, che ha sempre riconosciuto in esso una forte personalità territoriale, legata allo spirito della terra: alcuni sostengono si tratti di uno sberleffo verso i signorotti locali, detti appunto "Don"; altri riconducono questa usanza all'aggregazione tra le famiglie contadine di trascorrere a contatto con la natura le calde notti d'agosto.L’associazione culturale Terrikate da diversi anni si occupa dell’organizzazione di questa antica festa, con il contributo del Comune di Nociglia.In una costante ricerca di nuovi e attuali significati, Santu Donnu rappresenta per l’associazione il rapporto tra l'uomo e l'ambiente, una sorta di nume tutelare di questi luoghi. Per questo motivo, le ultime edizioni della manifestazione sono state caratterizzate dalla crescente attenzione a pratiche ambientali virtuose, come la riduzione dei rifiuti della serata e la compensazione delle emissioni di Co2 prodotte dall’evento.Proprio quest’ultima pratica, grazie ad un percorso intrapreso nel 2010 grazie alla consulenza di Lifegate prima e AzzeroCo2 poi, ha trovato una dimensione locale nell’edizione 2012 quando, avvalendosi della preziose indicazioni dell’Università del Salento, è avvenuta la piantumazione di circa 150 piante di macchia mediterranea nell’area adiacente lo svolgimento della manifestazione, con l’intento di ristabilire buoni equilibri di biodiversità in una zona particolarmente caratterizzata da monocultura olivicola. L’intervento è continuato negli anni, in un fondamentale lavoro di rigenerazione di un territorio nel frattempo colpito dalla calamità del disseccamento degli ulivi.A partire dall’edizione 2013, tra le esposizioni dei “contadini custodi”, produttori locali impegnati nella valorizzazione, diffusione e salvaguardia di prodotti agroalimentari autoctoni e biologici, si è intrapreso un laboratorio di luminarie in cannache ha voluto recuperare la memoria storica delle antiche decorazioni usate durante la manifestazione e, riferendosi alla tradizione delle luminarie delle feste patronali dei comuni salentini, ha permesso la realizzazione di una scenografia alternativa a quelle convenzionali ma perfettamente integrata all’affascinante contesto rurale di “Nociglia Fontana”.Santu Donnu è una manifestazione che guarda alle origini, che individua nell’essenzialità il piacere spassionato di far festa.Qui, l’originale miscela di folklore, fede, sentimento popolare e moderna riflessione del rapporto tra uomo e ambiente, lo rendono evento imperdibile, un viaggio in uno degli aspetti più autentici del Salento.La festa è a Nociglia, in contrada Fontana (una traversa della S.P. Nociglia-Supersano-LINK: https://goo.gl/maps/GrffB4VAoPyEU7m39