Angiola (Azione): Salvini vuole garantire i cittadini tagliando loro l'assistenza? Tutelare il Sud togliendogli i fondi del Pnrr?

“Mentre si gloria del numero di persone che approfittano della sua presenza a Foggia per scroccare la cena,” un Matteo Salvini molto distratto continua a non rispondere a proposito della riserva del 40% al Sud dei fondi del Pnrr” Lo dichiara il deputato di Azione Nunzio Angiola candidato al Senato nel collegio plurinominale della Puglia per la coalizione Azione-Italia Viva-Calenda

''Autoproclamatosi garante della sicurezza” prosegue Angiola “il leader della Lega ha un modo un po’ strano per crearla; per esempio garantendo con l’autonomia maggiori risorse finanziarie alle Regioni del Nord a scapito di quelle meno ricche; o, come sostiene un suo candidato presentato proprio in Puglia, tagliando risorse al Servizio Sanitario Nazionale per dedicarle allo sport (quasi che i due settori non siano ugualmente meritevoli)?

“Con Salvini, la Lega e la Destra” conclude l’esponente di Italia sul Serio “la sicurezza dei cittadini è a rischio assoluto, per un presente in cui si taglia il bene salute e si accentua la disuguaglianza fra i territori, e per il futuro, con i conti pubblici e il futuro dei nostri figli messo in pericolo