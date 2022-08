Bari: attività ispettiva nell’ambito dell’operazione “Estate tranquilla 2022”

BARI - Nell’ambito di servizi predisposti in campo nazionale, i Carabinieri del NAS di Bari hanno svolto complessivamente 68 attività ispettive nei settori d’intervento, quali gli stabilimenti balneari, i posti di ristoro autostradali e grandi vie di comunicazione, i traghetti turistici, la ristorazione presso porti, aeroporti e stazioni ferroviarie, la produzione e vendita di gelato, gli agriturismi e i centri di benessere e termali. Sono risultate non in regola 32 strutture.

Nel complesso, sono stati sottoposti a sequestro amministrativo Kg. 2.105 di alimenti vari, pari ad un valore di € 53.700, mentre 33 titolari di strutture ricettive sono stati segnalati alle competenti autorità sanitarie e amministrative.

Nei confronti di costoro, inoltre, sono state comminate 53 sanzioni amministrative per un valore complessivo di € 52.740. A carico di un esercizio di ristorazione, operante all’interno di un’area di servizio autostradale, è stato adottato un provvedimento di sospensione dell’attività.