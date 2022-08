In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi l’Acqua Orsini è il nuovo partner commerciale. L’azienda di Poggiorsini in provincia di Bari ha firmato fino al 30 Giugno 2027. Per i prossimi 5 anni disseterà i cestisti durante gli allenamenti e le partite della squadra pugliese.

Garantirà come sponsor e partner un notevole sostegno economico al presidente dell’ Happy Casa Fernando Marino. Questo denaro sarà utilizzato per continuare a rinforzare la squadra per il prossimo campionato. Gli obiettivi saranno la salvezza e la qualificazione ai Play Off Scudetto.