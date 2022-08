Basket, Happy Casa Brindisi: Dino Furioso responsabile dello staff medico

Alfonso Bruno Coordinamento osteopatico, Antonio Orgiani Ortopedico e traumatologo, Roberto Martino Cardiologo. Tutti collaboreranno tra loro per permettere all’ Happy Casa di disputare una prossima stagione importante per ottenere la salvezza e cercare di qualificarsi ai Play Off Scudetto.

- In A/1 di basket maschile nell’ Happy Casa Brindisi il dottor Dino Furioso è il responsabile dello staff medico. Insieme a Furioso si occuperanno della salute dei cestisti il dottor Piero Bianco, il dottor Piero Gioia e il dottor Cosimo Palano. Con loro collaboreranno i fisioterapisti Rino Longo e Salvatore Caiulo.