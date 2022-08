- Il Lecce ha acquistato il difensore francese Samuel Umtiti, 28 anni, in prestito dal Barcellona. Ha firmato fino al 30 Giugno 2023. L'ingaggio, 20 milioni di Euro, sara' pagato dal Barcellona. Umtiti ha giocato una sola partita nella scorsa stagione. Avra' un preparatore atletico per curare i muscoli del suo ginocchio che in passato gli ha dato alcuni problemi.