Citroen C5X: la prova

. GROTTAMMARE – Citroen presenta la sua nuova ammiraglia, la C5 X. La vettura francese è disponibile con 2 Motori a Benzina (1200 da 130 cv, 1600 da 180 cv) o con 1 Motore Hybrid Plug-in (1600 da 225 cv) negli allestimenti Feel Pack, Shine, Shine Pack.Esternamente la C5 X, è una berlina dalla forte personalità, come da sempre il DNA estetico di casa Citroen, ed ha, infatti, ha un paio di caratteristiche tipiche delle suv: le protezioni in plastica nera nella parte bassa delle fiancate e la distanza minima da terra di ben 19,4 cm. La carrozzeria a due volumi (cioè senza una coda ben distinta) e con cinque ampie porte presenta il frontale tipico di molte delle auto recenti della casa francese: la sottile mascherina collega le luci diurne, poste sopra i fari veri propri. La fiancata è piuttosto “pulita”, mentre la zona posteriore prevede un lunotto piccolo, molto inclinato e privo di “tergi”, incluso fra due spoiler e raccordato con i tre finestrini laterali.Internamente, le grandi porte che si aprono con un angolo ampio e la posizione leggermente rialzata dei sedili (con quello di guida che arretra in automatico) agevolano l’accesso a un abitacolo ampio e luminoso, con largo e alto poggiabraccia centrale anteriore. Il divano è comodo in tutta la sua larghezza (è solo un po’ più duro al centro), e il tunnel sul pavimento è basso e non disturba. Fra cassetti e tasche, non ci si può lamentare neppure dello spazio per i piccoli oggetti; fra l’altro, il vano di fronte al passeggero è refrigerato. Un profilo inferiore raccordato con le porte fa sembrare che la plancia sia “sospesa” e ne accentua lo sviluppo orizzontale. A un cruscotto di 7 pollici, con le indicazioni indispensabili e visualizzabili solo in alternativa, si associa un head-up display a colori che proietta sul parabrezza, in una superficie di ben 21”, molte informazioni; particolarmente chiare quella del navigatore e della radio. Il monitor centrale “touch” di 12” è ben visibile, rapido e risulta facile da usare. Ci sono anche la piastra per la ricarica senza cavo degli smartphone, gli aggiornamenti online e quattro prese Usb-C (due davanti e due dietro). Il climatizzatore ha intuitivi comandi a pomello. Il bagagliaio è ben accessibile, con soglia a soli 65 cm da terra. La capienza è di 485 litri, molto ben sfruttabili grazie alla forma regolare e al fatto che non sono suddivisi in più zone: qui, il vano è unico e bello grande. Lo schienale è in due parti reclinabili, con botola passante per gli sci; a divano giù, la capienza è di 1580 litri.Ed ora il momento del test drive: la Citroen C5 X guidata è stata la 1600 Plug-In Hybrid E-Tense 225 cv Shine Pack da 51603 €. Con la C5 X, Citroen torna di diritto nel segmento delle grandi ammiraglie, dove lusso e comfort, i cosiddetti “salotti viaggianti”, la fanno da padrone. Ma lo fa con uno stile tutto suo, personale e subito riconoscibile, che rende questa vettura francese iconica come lo sono state le sue progenitrici, su tutte la DS, la GS, la CX, e le altre vetture storiche della casa del double chevron. Su strada la guida è facile e intuitiva e le asperità del terreno sono assorbite in maniera impeccabile, grazie al collaudato sistema di sospensioni pneumatiche, vero cult di casa Citroen. Andando a descrivere il propulsore, questi è il 1600 Turbo Benzina che unito a un eccellente motore elettrico, garantisce ben 225 cv di potenza e prestazioni di tutto rispetto in qualunque condizione, grazie all’accoppiata termico + elettrico, accoppiata che abbatte notevolmente le emissioni e i consumi (in città è praticamente quasi impossibile non viaggiare in modalità full electric a zero emissioni e zero consumo di carburante).Infine il listino prezzi: si va da 33250 € della 1200 Feel Pack per arrivare a 40750 € della Shine Pack (Benzina); si va da 45250 € della 1600 E-Tense Feel Pack per arrivare a 48250 € della 1600 E-Tense Shine Pack (Plug-in Hybrid).