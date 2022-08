Conte: "Giorgia Meloni non è in grado di governare"

ROMA - Quando Giorgia Meloni ha definito il reddito di cittadinanza 'metadone di Stato' "ha detto che le persone che non hanno di che sopravvivere sono dei tossicodipendenti. Quando un leader politico si esprime in questo modo credo che non abbia l'idoneità a governare". Ha dichiarato in un'intervista a Radio Capital, il leader del M5s Giuseppe Conte.