Coppa Italia : Bari-Parma ai sedicesimi di finale

NICOLA ZUCCARO - Va delineandosi, in attesa delle ultime gare previste nel pomeriggio e nella serata di lunedì 8 agosto 2022, il quadro dei sedicesimi di finale della Coppa Italia 2022-23. Dopo il 4-1 inflitto all'Hellas Verona sul rettangolo del Bentegodi, il Bari affronterà il Parma. I ducali reduci dal 2-0 alla Salernitana, maturato sul terreno dell'Arechi nella serata di domenica 7 agosto 2022, affronteranno i biancorossi nel confronto previsto per mercoledì 19 ottobre al San Nicola. La vincente di questa sfida, a gennaio, affronterà l'Inter al Meazza nella gara valevole per gli ottavi di finale del trofeo della coccarda.