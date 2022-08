Contempo Festival, tre esclusive nazionali

CONVERSANO (BA) - L’edizione 2022 di Contempo Festival “Together alone” è ai nastri di partenza; l’appuntamento è dal 25 agosto presso "Oppure - Masseria Moderna" (sc Le Torri, Polignano a Mare).Il Festival che abbina arte contemporanea e musica è inserito nel vasto contenitore di eventi firmato Borgo d’Estate del Comune di Conversano.La location scelta, una masseria in aperta campagna, per i tre appuntamenti ospiterà tre anteprime nazionali il 25, 26 e 27 agosto prossimi. E negli stessi giorni, prima dei concerti, alle 17.30 sono in programma delle visite guidate esperienziali a cura di Contempo Festival in collaborazione con la Pro Loco di Conversano a Torre di Castiglione. Punto di incontro il piazzale antistante la Torre. Costo a persona €5,00. Info e prenotazioni via whatsapp al 3283243345 o scrivendo a proloco.conversano@libero.it Ma torniamo agli appuntamenti musicali organizzati da Contempo festival per questo 2022. In esclusiva nazionale il 25 agosto arriva in Puglia Henrik Schwarz il padre della musica elettronica per l’edizione 2022, dal titolo “Together alone”, di Contempo Festival. Insieme a lui si esibirà il pianista jazz e musicista Bugge Wesseltoft, un pilastro della scena jazz e nu-jazz norvegese con pubblicazioni su Jazzland, Recordings ed ECM Records (video https://youtu.be/pjgqyMHTaxQ ). La stessa serata si chiuderà con Nicola Conte, autore, produttore e musicista pugliese molto apprezzato in tutta Italia e non solo, in grado di creare una vera e propria performance suonando musiche con una forte influenza jazz afro e brani basati sull'utilizzo di percussioni e nuovissime sofisticate produzioni spiritual house.Il 26 agosto il festival continua con ancora due grandi protagoniste della musica elettronica: Chloé & Vassilena. Amore musicale a prima vista è un modo per descrivere la genesi del duo formato dalla produttrice francese Chloé e la percussionista bulgara Vassilena Serafimova nel 2017. Contempo festival regala un incontro inedito che fonde le macchine con le percussioni e l'elettronica con l'acustica, una collisione armoniosa tra due mondi (video https://youtu.be/fvgqOSJM0G8 ).Il 27 agosto gran finale con Bigamo Label Night feat: si esibiscono due grandi artisti della scena berlinese Al Pagoda e Joram Feitisma. Con questa serata Contempo annuncia la collaborazione con BIGAMO Musik casa discografica berlinese che raccoglie i migliori artisti inediti.A completare l'atmosfera il 27 agosto si esibisce in un set di vinili Cloud Danko, o DJ Danko, un nome noto nel panorama nazionale della musica black, da sempre insieme alla squadraContempo, per l’abilità ed il gusto nel creare vere e proprie soundscapes, atmosfere uniche che rendono l’ascolto dei suoi set un vero e proprio viaggio nel sound, al di là di epoche e generi. La serata continua con il party a cura del collettivo locale Norbeat ( mixcloud.com/Norbeat ).Dal 2015 Contempo si occupa di valorizzare i luoghi con interventi di arte contemporanea e musica dal vivo internazionale. Il suo fine è impreziosire. Si batte quotidianamente per portare bellezza.Contempo festival è patrocinato dalla Regione Puglia e rientra tra gli eventi di prestigio del Comune di Conversano “Borgo d’Estate”. In collaborazione con Corte Altavilla.Apertura Ingresso: 20:30Inizio Concerti: 21:30Info. 366.980.93.41BIGLIETTI https://linktr.ee/contempofestival22 Intero: € 25Abbonamento per le tre serate (25, 26, 27 agosto): € 45Early Bird (fino al 20 luglio): € 15