+Europa presenta il simbolo, Bonino: "Non faremo ferie, siamo gasati"

ROMA - ''Oggi presentiamo il simbolo, siamo alla fase semifinale delle procedure elettorali. Dopo aver depositato le liste con i candidati, entreremo di fatto nella campagna elettorale. Io sono determinata come sempre, non mi arrendo facilmente. Non faremo le ferie, come ci è capitato tante altre volte ma siamo tutti gasati, per questa nuova avventura alla quale andiamo incontro". Così Emma Bonino, presentando il simbolo di +Europa al Viminale.

Fonte: Agenzia Vista