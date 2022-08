ROMA - "Le parole di Medvedev dicono che gli uomini al potere in Russia, oltre ad essersi macchiati dell'aggressione all'Ucraina, stanno perdendo pure il lume della ragione tentando di condizionare il voto in Italia. Gli italiani però conoscono gli amici della Russia e sapranno reagire nelle urne per difendere il loro Paese". Lo ha detto in una nota Mariastella Gelmini, ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie.