Puglia: il progetto per l’asilo nido nel compendio di via Gentile ammesso al finanziamento con fondi del PNRR

BARI - “Il progetto per l’asilo nido di via Gentile è tra quelli presentati dal Comune di Bari che saranno finanziati con le risorse del PNRR per la costruzione di nuovi asili nido e scuole per l’infanzia. Un progetto a cui abbiamo lavorato in sinergia con l’amministrazione comunale e che ci permetterà finalmente di avere un asilo nido regionale nel complesso di via Gentile”. Ne dà notizia l’assessora al Welfare.“Lo scorso 31 marzo - continua - con una delibera di Giunta abbiamo dato la disponibilità delle aree di proprietà pubblica della Regione in via Gentile in favore del Comune di Bari per la candidatura ai bandi del PNRR. Il prossimo passo dopo l’ammissione al finanziamento sarà un provvedimento congiunto tra Comune e Regione. Ricordo che la delibera prevede la riserva di un congruo numero di posti per i figli dei dipendenti regionali e delle agenzie in servizio nei plessi di via Gentile, in relazione alle necessità che saranno manifestate dalla Regione anche con riferimento alle assunzioni che ci saranno dopo lo svolgimento dei concorsi nei mesi scorsi. Costruire nuovi asili nido e scuole dell’infanzia è importante per incentivare l’occupazione femminile e permettere alle mamme di conciliare i tempi vita – lavoro.”