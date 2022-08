M5s: al via 'parlamentarie'. Voto on line fino alle 22

ROMA - Al via alle 10, e termineranno alle 22, le votazioni on line per le 'parlamentarie' M5s che vaglieranno le circa 2 mila autocandidature per la composizione delle liste elettorali. Ogni iscritto potra' esprimere un massimo di tre preferenze. Si vota anche sul 'listino' proposto da Giuseppe Conte con i nomi da "inserire con criterio di priorita' nelle liste di candidati in uno o piu' collegi plurinominali". Il voto sulla piattaforma SkyVote si articolera' dunque su tre schede: una per la Camera, una per il Senato e una per il 'listino'.