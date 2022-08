Meloni: "Fdi tutelerà e valorizzerà agricoltura, eccellenza del Made in Italy"

ROMA - Fratelli d'Italia è impegnata a salvaguardare, tutelare e valorizzare l'eccellenza del comparto agricolo e delle produzioni agro alimentari italiane. Ad evidenziarlo in un post su Fb, la presidente, Giorgia Meloni: "l’agricoltura è l’esempio per eccellenza dell’economia reale. E quella italiana detiene, in termini di qualità dei prodotti agroalimentari, il primato comunitario delle Dop e delle Igp, che sono oltre il 22% sull’intero registro dell’Unione Europea. Noi siamo la prima agricoltura green d’Europa e la sesta del mondo. Possediamo un patrimonio di tipicità, qualità, sicurezza alimentare, cura del territorio che deve assolutamente essere tutelato e valorizzato".