Meloni: "Salvini al Viminale? Non si decide prima"

ROMA - La presidente di Fratelli d'Italia, ospite su Rete 4, ha parlato del possibile scenario riservato al centrodestra e al leader leghista dopo il voto del 25 settembre."Salvini è già stato ministro dell'Interno ed è sicuramente una persona capace in quel ruolo ma non penso siano cose che si definiscono prima o che le debba definire io da sola in tv. Sono materie che si discutono con la coalizione sulla base di quello che ci dicono gli italiani", ha commentato la Meloni.