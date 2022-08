Nuove esplosioni nella notte a Mykolaiv

KIEV - Una delle principali città ucraine continua ad essere presa di mira: gli attacchi avvenuti nelle ultime ore avrebbero ferito almeno una persona.Il sindaco di Mykolaiv, Oleksandr Sienkevych, ha riferito che durante la notte del 1 agosto sono state udite esplosioni in varie parti della città. Lo riporta il Kyiv Independent precisando che non sono state fornite ulteriori informazioni.Kiev accusa la controparte di aver colpito anche un minibus che trasportava persone in fuga da un villaggio occupato.